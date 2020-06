Coronavirus à Lyon : légère hausse des hospitalisations dans la région

Si le nombre total de patients Covid-19 continue de baisser le nombre de nouvelles admissions est en légère hausse ces deux derniers jours.

Le nombre de patients hospitalisés est toujours en baisse dans le Rhône et en Auvergne-Rhône-Alpes selon le dernier bilan de Santé Publique France. On compte -39 patients hospitalisés dans la région en tout et une personne de moins en réanimation. Cependant, 19 nouvelles admissions ont été signalées, dont 4 dans les services de réanimation.

Ce mercredi 17 juin au soir, le bilan complet en Auvergne-Rhône-Alpes :

- 660 patients sont encore hospitalisés dans la région (-39 sur les dernières 24 heures)

- 19 nouvelles admissions à l'hôpital ces 24 dernières heures

- 37 personnes dans les services de réanimation (-1)

- 4 nouvelles admissions en réanimation

- 0 nouveau décès

- 1721 décès au total à l'hôpital dans la région

Pour le Rhône, le bilan ce mercredi 17 juin au soir :

- 220 personnes sont toujours hospitalisées (-33)

- 4 nouvelles admissions à l'hôpital ces 24 dernières heures

- 16 patients sont en réanimation (aucune variation)

- 2 nouvelles admissions en réanimation

- 1 nouveau décès

- 646 décès à l'hôpital dans le département depuis le début de la crise.