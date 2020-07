Coronavirus à Lyon : le point mercredi sur les nouvelles hospitalisations dans la région

Si la peur autour d'une deuxième vague resurgit en France depuis plusieurs jours, les chiffres dans les hôpitaux de Lyon et de la région continuent d'être très encourageants. Seulement 5 personnes sont en réanimation dans le département du Rhône actuellement. Contre 300 au plus fort de la crise.

Les cas graves restent peu nombreux dans la région.

D'après un dernier bilan de Santé Publique France, mercredi matin (le 29 juillet), 15 personnes sont en réanimation dans la région. A titre de comparaison, au plus fort de la tempête, trois semaines après le début du confinement (le 6 avril), il y avait 783 personnes en réanimation dans la région. Et ce alors que les capacités initiales d'accueil en réanimation dans la région étaient de 500 lits (le dispositif avait été monté ensuite à 900 puis plus de 1100 lits).

Le chiffre des nouvelles hospitalisations est aussi surveillé de près. Là-aussi, pas d'augmentation significative. 16 personnes sont entrées à l'hôpital dans la région ces 24 dernières heures des suites du coronavirus. Rien d'alarmant encore. Sur ces 16 personnes, 8 ont été admises dans un hôpital du département du Rhône, le plus peuplé et le plus équipé en hôpitaux.

Ce mercredi 29 juillet au matin, le bilan en Auvergne-Rhône-Alpes est le suivant :

- 360 patients sont encore hospitalisés dans la région (-2 en 24h)

- 16 nouvelles admissions à l'hôpital ces dernières 24h

-15 personnes dans les services de réanimation (-1 en 24h).

- 2 nouvelles admissions en réanimation depuis vendredi

- 2 nouvelles admissions en réanimation depuis vendredi

- 1 nouveau décès depuis vendredi

- 1759 décès au total à l'hôpital dans la région

Pour le Rhône, le bilan ce mercredi 29 juillet au matin :

- 103 personnes sont toujours hospitalisées (-5 en 24h). Il y avait 1250 patients hospitalisés dans les hôpitaux du Rhône au plus fort de la crise.

- 8 nouvelles admissions à l'hôpital

- 5 personnes en réanimation dans le Rhône. Il y avait... 300 personnes en "réa" au plus fort de la crise.

- 1 nouveau décès

- 664 décès à l'hôpital dans le département depuis le début de la crise.