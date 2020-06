Coronavirus à Lyon : le masque est-il obligatoire au restaurant, café ou bar ?

Depuis ce mardi 2 juin, les restaurants, cafés ou bars sont à nouveau ouverts à Lyon. Néanmoins, une question revient régulièrement : le masque est-il obligatoire dans ces établissements ?

Porter un masque devant le nez et la bouche, dans des lieux où l'on mange et l'on boit, peut sembler paradoxale. Le ralentissement de l'épidémie de coronavirus COVID-19 a permis plusieurs assouplissements pour la deuxième phase du déconfinement. Les cafés, restaurants et bars sont donc à nouveau ouverts à Lyon avec l'obligation de respecter plusieurs règles : table de dix personnes au maximum, distance d'un mètre entre les tables, aucun client ne doit rester debout ou au bar... Les établissements privilégient également les terrasses lorsque cela est possible et elles étaient toutes bien remplies dès ce 2 juin.

Masque ou pas masque ?

L'obligation du masque dans les restaurants, bars et cafés a soulevé quelques interrogations et la première journée n'a pas toujours permis de distinguer une situation claire.

Ainsi, selon les règles en vigueur, les serveurs et salariés d'un établissement en contact avec le public doivent obligatoirement porter un masque, y compris en terrasse.

Pour les clients, le protocole est également clair : "les clients des cafés, bars et restaurants doivent porter un masque, sauf lorsqu’ils sont à table". Concrètement, pour se déplacer dans un établissement, pour aller à sa table, payer au comptoir, aller aux toilettes, il faudra obligatoirement porter un masque. Il devient la norme, et son retrait est uniquement possible à table (ce qui pose également quelques petits problèmes "logistiques", puisqu'il faudra l'enlever et le garder à un endroit sans toucher la face avant, potentiellement contaminée).

En terrasse, les règles sont les mêmes, il n'est pas obligatoire à table, mais les clients devront le porter dès qu'ils se déplaceront, notamment pour aller régler l'addition.

Enfin, un établissement peut refuser des clients s'ils ne portent pas de masque lors de leur arrivée.