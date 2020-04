Coronavirus à Lyon : la pression retombe en réanimation depuis 10 jours (graphique)

Les services de réanimation de la région comptent 160 patients de mois qu'il y a 10 jours.

Selon le dernier bilan quotidien de l'Agence régionale de santé, le nombre de patients en réanimation poursuit sa baisse depuis 10 jours en Auvergne-Rhône-Alpes. Le 6 avril, 783 patients atteints du Covid-19 étaient hospitalisés en réanimation, contre 628 ce jeudi. Actuellement, ces patients représentent 21 % des personnes hospitalisées.

D'après ces chiffres, le nombre total de patients hospitalisés baisse aussi (-34 en 24h). Hier on comptait tout de même plus de 150 nouvelles admissions à l'hôpital dans la région et 42 nouveaux décès.