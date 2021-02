Coronavirus à Lyon : la circulation du virus en légère baisse dans le Rhône et la région Auvergne-Rhône-Alpes

Les décideurs ont les yeux rivés dessus. Sur le taux d'incidence. Il détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Ce taux est en légère baisse dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais cela dépend les départements. Décryptage en chiffres.

Un plateau dans la circulation du virus dans la région. Un plateau haut s'est installé dans le département du Rhône et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes actuellement. Un plateau qui a même tendance, d'après les derniers chiffres, à ne plus monter dans la région. Et à légèrement baisser. La circulation du virus à un instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Les décideurs ont les yeux rivés dessus. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante en gros. C'est un très bon moyen de mesuré le degré de circulation du virus à un instant t sur un territoire. Comme le montre ce graphique récapitulatif de Santé Publique France dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.