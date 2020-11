Coronavirus à Lyon : la chute du nombre de cas positifs dans le Rhône en chiffres

Le nombre de cas positifs hebdomadaires a chuté de -73.71 % en deux semaines dans le Rhône.

Au plus haut il y a encore deux semaines, le nombre de cas positifs a très fortement chuté depuis. Lors de la semaine du 2 au 8 novembre, 15 916 cas positifs au Covid-19 ont été détectés dans le département du Rhône. Un chiffre qui est tombé à 7 415 cas lors de la semaine du 9 au 15 novembre et à 4 184 cas la semaine passée ( du 16 au 22 novembre), soit une baisse de -73.71 % en seulement deux semaines. On retrouve ainsi les niveaux de contamination dans le Rhône de fin septembre. À noter que le nombre de tests réalisés dans le département est lui aussi en forte chute passant de 77 362 début novembre à 37 288 la semaine passée.