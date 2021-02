Coronavirus à Lyon : environ 3600 patients suivis pour covid-19, le bilan vendredi matin dans les hôpitaux de la région

Depuis plusieurs semaines, les chiffres sont stables dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec autant de sorties (et malheureusement de décès) que d'entrées. Le point ce vendredi matin.

Plus de 3500 patients sont hospitalisés des suites de covid-19 ce vendredi dans les hôpitaux de la région. Un "plateau haut" depuis plusieurs semaines compris entre 3500 et 4000 personnes hospitalisées. Il y avait 7200 patients hospitalisés des suites du covid-19 au plus fort de la tempête dans la région, mi-novembre.

Le bilan ce vendredi 12 février au matin dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

3630 personnes actuellement hospitalisées pour covid-19 (-102 en 48h)

206 nouvelles hospitalisations en 24h

403 personnes suivies pour covid-19 actuellement en réanimation (+3 en 48h)

40 nouvelles admissions en réanimation en 24h

53 décès en 24h

8498 décès au total depuis le début de l'épidémie dans les hôpitaux de la région

Le bilan ce vendredi 12 février au matin dans les hôpitaux du Rhône :

803 personnes actuellement hospitalisées pour covid-19 (-51 en 48h)

54 nouvelles hospitalisations en 24

Lire aussi : Coronavirus à Lyon : Rhône, Loire, Isère, le point sur la circulation du virus dans les 12 départements de la région ce jeudi