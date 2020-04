Coronavirus à Lyon : encore 135 nouvelles hospitalisations en 24h dans la région

Le virus circule toujours à Lyon et dans la région. Même si la lente baisse du nombre d'hospitalisés et de personnes en réanimation se poursuit et se confirme dans la région, il y a encore beaucoup du monde qui rentre à l'hôpital, plus de 5 semaines après le début du confinement.

En 24h, 135 nouvelles personnes sont entrées à l'hôpital, des suites du coronavirus.

"La tendance à la baisse des indicateurs d’hospitalisation pour COVID-19 se poursuit. On commence à observer une baisse du nombre de personnes actuellement hospitalisées dans la région alors qu’il y avait un plateau autour de 3000 hospitalisations depuis le 4 avril. Le nombre de nouveaux décès quotidiens reste fluctuant", précise l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

Le bilan complet vendredi soir :

Pour la journée du 24 avril, 135 nouvelles hospitalisations dans la région dont 13 nouvelles admissions en réanimation, 25 nouveaux décès et 135 retours à domicile ont été enregistrés.