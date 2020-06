Coronavirus à Lyon : des chiffres en baisse, pas de rebond en région (graphique)

Les derniers chiffres du Covid-19 en Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours positifs.

Selon le dernier bilan de Santé Publique France, les indicateurs de la pression hospitalière poursuivent leur baisse dans la région. Entre vendredi dernier et ce lundi soir le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés est passé de 543 à 448. En réanimation, on ne compte désormais “plus que” 27 patients contre 783 début avril, au plus fort de la crise. Dans le même temps, le nombre de nouvelles hospitalisations reste très faible avec des chiffres qui oscillent selon les jours entre 1 et 12 admissions. On ne comptait plus de 400 quotidiennement au début de la crise.

Enfin, le nombre de décès liés au Covid-19 est passé de 1729 vendredi à 1734 aujourd'hui.