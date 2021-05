Coronavirus à Lyon : + de 10 000 doses à injecter en 3 jours, nouvelle opération "coup de poing" dès mercredi au Parc OL

Une nouvelle opération "coup de poing" contre la Covid-19 est organisée au Parc OL, à Décines les mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 mai. Avec + de 10 000 doses Pfizer.

"De nouvelles dotations exceptionnelles de vaccin Pfizer ayant été accordées à la région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment au département du Rhône, une nouvelle opération cible est prévue les mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 mai au Groupama Stadium à Décines et permettra de vacciner 9 000 personnes (3 000 par jour)", précisait l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes il y a quelques jours. Avec un rajout de 1500 doses ces dernières heures.

Ainsi, de nouveaux rendez-vous sont disponibles les 5-6-7 mai au Parc OL. Notamment sur la plateforme Doctolib, à retrouver ici.

