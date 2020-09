Coronavirus à Lyon : combien de testés positifs sont asymptomatiques dans la région ?

(Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Environ 1 personne testée positive sur 3 est asymptomatique dans la région, d'après les derniers chiffres de Santé Publique France. Les 20-30 ans sont toujours la catégorie d'âge où le nombre de cas positifs est de loin le plus important.

Santé Publique France nous en dit plus sur l'épidémie de coronavirus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

En semaine 38, au niveau régional (du 14 au 20 septembre), 8 934 cas positifs de covid-19 ont été recensés. Contre 7367 la semaine précédente. Soit une hausse de 21 % alors que le nombre de tests n'a augmenté que de 7 %. Le virus continue de circuler. Et même de se propager.

"Parmi les 8 934 patients testés positifs en S38, la classe d’âge la plus représentée reste celle des 20-30 ans (28 % des cas), suivie des 10-20 ans (15 % en S38)", précise Santé Publique France. La part des 70 ans et plus dans l’ensemble des cas a augmenté depuis la mi-août : passant de 5 % en S34 à 9 % en S38".

31 % des 8934 personnes testées positives en semaine 38 dans la région sont asymptomatiques (35 % en S37).