Coronavirus à Lyon : ce qui ferme ce lundi

De nombreux commerces et lieux publics ne vont pas ouvrir leurs portes ce lundi à Lyon.

L'épidémie de coronavirus se propageant, des mesures plus contraignantes ont été annoncées samedi par le gouvernement. Ainsi, à partir de ce, lundi, en plus des écoles et des lieux accueillant plus de 100 personnes, ce sont tous les lieux accueillant du public non indispensable à la vie du pays.

Seront donc fermé, et ce pendant un mois (jusqu'au 15 avril) :

Les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

Les centres commerciaux

Les restaurants et débits de boissons

Les cinémas

Les salles de danse et salles de jeux

Les bibliothèques et centres de documentation

Les salles d'expositions

Les établissements sportifs couverts

Les musées

Les restaurants et bars d’hôtel sont également concernés par cette interdiction, avec une tolérance pour l’activité « room service » qui reste possible.

À l'inverse, seront ouverts :

Les magasins et marchés d’alimentation

Les pharmacies

Les banques

Les stations- services essence

Les commerces de distribution de presse

Les hôtels

Les Halles Paul Bocuse (hors restaurants)

Les Halles du Grand Hôtel-Dieu

Les Halles de la Martinière (pour la seule partie alimentation)

Les centres commerciaux de la Part Dieu et de Confluence (accessibles pour l’accès aux surfaces alimentaires)

Les restaurants et débits de boissons peuvent maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.

Il sera autorisé de se rendre à son travail, mais conseillé de télétravailler si cela est possible. Les visites aux amis doivent être proscrites, et il convient de sortir de chez soi seulement pour les activités indispensables (courses, rendez-vous médical, travail).

