Coronavirus à Lyon : aucun décès dans les hôpitaux de la région ce week-end (graphique)

Selon le dernier bilan de Santé Publique France publié dimanche soir, aucun décès lié au Covid-19 n'a été recensé ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes.

Un mois après le déconfinement, la courbe épidémique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes semble toujours baisser. Ainsi ce week-end, aucun décès lié au coronavirus n'a été recensé dans les hôpitaux de la région. Depuis le début de la crise, 1718 malades du Covid-19 ont perdu la vie dans les établissements hospitaliers de la région. Par ailleurs, le nombre de patients en réanimation est désormais de 41. Ils étaient 783 au plus fort de la crise mi-avril. Ces bons chiffres du week-end restent à relativiser comme chaque semaine puisque les informations sont plus difficiles à collecter pour Santé Publique France. Un rattrapage lundi et mardi est envisageable.