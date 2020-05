Coronavirus à Lyon : 20,7 % des résidents en Ehpad positifs, 10,9 % des personnels

En tout 3364 résidents et 2154 membres de personnel des Ehpad de la métropole de Lyon ont fait l'objet d'un dépistage du Covid-19 depuis le 14 avril.

Le 14 avril dernier, un dépistage des résidents et personnels des Ehpad de la métropole de Lyon a été mis en place. Selon les chiffres diffusés ce mercredi par le Grand Lyon et l'ARS, des tests ont été menés dans 85 établissements d’hébergement pour personnes âgées. Ainsi, 3364 résidents et 2154 membres de personnel ont été dépistés. D’après les premiers résultats, 20,7 % des résidents ont été confirmés positifs au Covid-19 et 10,9 % des membres du personnel.

“Dans chaque établissement, sous réserve de l’accord de la direction et aussi des résidents et membres de personnel d’être dépistés, les prélèvements ont été réalisés soit par l’équipe médicale de l’établissement, soit par le laboratoire préleveur affilié à celui-ci. Les pompiers du SDMIS ont également été mobilisés pour renforcer les équipes de prélèvement. (…) Une fois les résultats connus, les établissements ont pu construire un plan d'actions adapté et mettre en place les mesures de gestion nécessaires afin de contenir, autant que possible, la propagation du virus dans la structure”, ont indiqué l'ARS et la métropole dans un communiqué.

Pour le moment, aucune politique de dépistage massif dans ces établissements n'a été mise en place. “L’opportunité d’inscrire des établissements dans une campagne de dépistage massive est réévaluée régulièrement, en lien avec l’ARS, la Métropole et les équipes de direction et médicales des établissements”, écrivent les deux auteurs du communiqué.