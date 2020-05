Coronavirus : 109 foyers de contamination depuis le début du déconfinement, dont un près de Lyon

Depuis le début du déconfinement, le 11 mai, 109 foyers de contamination au covid-19 ont été détectés en France. Dont un près de Lyon, dans un hôpital de Bourgoin-Jallieu. Des foyers tous contrôlés.

Mais aucun de ses foyers n'inspire d'inquiétude. "Il n'y a pas de signaux en faveur d'une reprise de l'épidémie".

Sur les 109 foyers, "64 % ont plus de 5 cas". "Ils concernent notamment des personnes en situation de précarité et de vulnérabilité (19 % en établissements d'hébergement social et d'insertion, et 6 % en communautés vulnérables), des établissements de santé (22 %) et plus largement des entreprises (20 % entreprises privées et publiques)", ajoute l'agence sanitaire.

Huit soignants positifs dans un hôpital de Bourgoin-Jallieu

Près de Lyon, huit soignants de l'hôpital Pierre-Oudot de Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère, ont été testés positifs au coronavirus covid-19. Mais là aussi, le foyer de contamination n'inspire pas d'inquiétude.