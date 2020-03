Confinement à Lyon : les nouvelles règles pour la sortie sport et promenade

Jogging, promenade pour se dégourdir les jambes ou sortie d’un animal de compagnie, Édouard Philippe a précisé les règles du confinement dans un décret publié lundi soir et applicable dès aujourd’hui.

Le Premier ministre Édouard Philippe a pris un décret lundi soir pour affiner les règles du confinement. “Nous allons durcir les mesures de confinement, dans le sens où nous allons les préciser”, a-t-il déclaré. Concerant le sport et la promenade, les consignes sont en effet plus précises, mais ne semble pas plus sévères.

En effet, le décret applicable dès aujourd'hui dispose que “Jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie”.

Il est donc possible de pratiquer son jogging en extérieur dans la limite d'une heure, la règle de 15 minutes était avancée jusqu'ici, et dans un rayon maximum de 1 kilomètre. Concernant les promenades, la même règle s'applique. Seules les personnes vivant dans le même foyer peuvent sortir ensemble, là aussi dans la limite d'un rayon d'un kilomètre et pour une heure par jour maximum. Aucun regroupement avec d'autres personnes ne peut avoir lieu sous peine d'amende. Ces dernières ont d'ailleurs été fortement augmentées (lire ici).