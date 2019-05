Conciergerie Airbnb Lyon : comment rentabiliser ses vacances ?

Vous voudriez rentabiliser votre appartement en votre absence l’été prochain ? Optez pour les services d’une conciergerie Airbnb à Lyon !

Vous allez vous absenter durant vos vacances l’été prochain ? Ce serait dommage de laisser votre logement vide ! Il pourrait vous rapporter de l’argent en le louant à d’autres vacanciers. Pour tout gérer en votre absence, faites appel à une conciergerie Airbnb à Lyon !

Conciergerie Airbnb à Lyon : on vous explique tout !

Avec le succès des plateformes de locations de courtes durées qui donnent l’opportunité à des particuliers de louer leur logement en leur absence, des conciergeries Airbnb comme HostnFly ont vu le jour.

Le rôle d’une conciergerie Airbnb à Lyon, comme partout ailleurs, est de prendre en charge tout le processus de location de votre habitation et de vous libérer ainsi de tous les tracas qui y sont liés. Ainsi, vous pourrez partir l’été prochain l’esprit tranquille en sachant votre location entre de bonnes mains !

Ces professionnels prennent donc en charge la création et l’optimisation de l’annonce pour mettre votre bien sur les plateformes de locations de courtes durées. Puis, ils échangent avec les voyageurs qui désirent louer votre logement afin de les sélectionner et ils se chargent des remises de clés, à l’arrivée des vacanciers comme à leur départ. Enfin, ils se chargent du ménage qui doit être effectué avant chaque arrivée et à chaque départ. De cette façon, vous n’avez à vous occuper de rien. Une conciergerie Airbnb à Lyon vous permet de profiter pleinement de vos vacances !

En échange de ces services, l'entreprise de conciergerie se rémunère en prenant une commission sur les revenus générés par les locations, commission qui varie généralement entre 15 et 25 %.

Un bon moyen de rembourser vos vacances d’été !

En France ou à l’étranger, les destinations de rêve sont nombreuses, comme il est possible de le constater sur Autour du blog. Mais, cela représente un budget qui peut être très conséquent, notamment pour les plus prisées d’entre elles. Louer votre logement en votre absence est un bon moyen de vous faire de l’argent facilement grâce à la conciergerie Airbnb à Lyon. Avec les recettes reçues, vous pourrez vous offrir des destinations qui étaient jusqu’alors inaccessibles ou bien séjourner dans des hôtels de luxe vous permettant de profiter des meilleures prestations. C'est l’occasion de vivre des vacances de rêve !

Si vous optez pour la version plus raisonnable, louer votre bien pourra rembourser la location de votre logement de villégiature, vos billets d’avion, vous permettre d’aller au restaurant plus régulièrement pendant votre séjour ou de faire plus d'activités… Vous pouvez vous faire davantage plaisir sans avoir rien à gérer de la location de votre logement : vacances sereines garanties !

Ainsi, le revenu dégagé grâce à une conciergerie Airbnb à Lyon peut aller jusqu’à rembourser vos vacances de cet été !

La conciergerie HostnFly !

Nombreuses sont les entreprises à avoir voulu se lancer sur ce créneau et proposer leurs services de gestion aux particuliers qui souhaitent louer leur maison ou leur appartement en leur absence. Mais, ce qui distingue HostnFly de ses concurrents, c’est le fait de verser un revenu garanti.

En effet, lorsque l’on décide de mettre son logement en location, on ne sait pas toujours à quel prix mettre son logement : on peut le mettre trop cher et donc avoir un faible taux de remplissage, ou alors le mettre trop peu cher, et manquer des opportunités de gagner davantage d’argent. Cette conciergerie Airbnb à Lyon a trouvé la solution : vous verser un revenu garanti !

Que votre logement soit loué ou non, vous recevez le revenu déterminé au préalable dès le début de la location. Pour le fixer, ces professionnels ont développé des algorithmes s’appuyant sur les critères de votre logement (comme la capacité d’accueil ou la localisation) et le taux d’occupation espéré durant vos absences. Vous pouvez réserver vos vacances sans vous soucier de savoir si vous allez pouvoir les rentabiliser avec la location de votre logement ! Dans les premiers jours de location, l’argent est viré sur votre compte bancaire par cette conciergerie Airbnb à Lyon comme cela est expliqué sur cette page.

L’autre atout d’HostnFly est que ce sont leurs professionnels qui s’occupent de tout ! Ils prennent en charge la rédaction de l’annonce, sa diffusion sur différentes plateformes, son optimisation et la prise de photos, indispensables pour présenter votre logement et le mettre en avant. D’ailleurs, pour ne pas vous prendre trop de temps lors de cette étape, ils s'engagent à réaliser les clichés en 30 minutes au maximum. Ensuite, la conciergerie Airbnb à Lyon s'occupe des échanges avec les voyageurs, de la remise et la récupération des clés et du ménage pour que vous récupériez votre logement aussi propre que lorsque vous l’avez quitté. Mais, cette entreprise va encore plus loin en fournissant les serviettes de bain, les draps et les consommables tels que savon, papier toilette et sacs-poubelles. Vous n’avez donc pas besoin d’en laisser à disposition !

En cas de dégradations par les voyageurs, cette conciergerie Airbnb à Lyon est à vos côtés pour vous accompagner et vous aider à récupérer ce qui vous est dû en bloquant la caution des voyageurs en question, mais aussi en intervenant auprès du service d’assurance d’Airbnb (qui couvre votre logement jusqu’à 800 000€) afin que vous soyez dédommagé au plus vite. Enfin, HostnFly dispose aussi de sa propre assurance afin de vous couvrir à hauteur de 2 500€.

Tout est ainsi mis en œuvre pour que vous envisagiez la location de votre logement de la façon la plus sereine qui soit et que vous puissiez profiter pleinement des revenus que vous en dégagerez. C’est grâce à cette méthode qu’HostnFly s’impose comme le leader du marché de la conciergerie, s’occupant de plus de 2 500 appartements, ayant accueilli plus de 100 000 voyageurs, permettant ainsi à leurs hôtes d’avoir gagné plus de 10 millions d’euros.