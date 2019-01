Circulation perturbée sur la ligne de métro C à Lyon

Alors que le réseau TCL est renforcé en ce premier dimanche de soldes, le trafic est perturbé, depuis ce matin, sur la ligne de métro C.

Un incident technique perturbe la circulation du métro C depuis ce matin, 7 heures. Les stations Hôtel de ville, Croix-Paquet et Croix-Rousse étaient néanmoins desservies. Avant une coupure du trafic sur l'ensemble de la ligne de 9h15 à 10h30. La circulation repris partiellement peu avant idi. Mais les stations Hénon et Cuire ne sont toujours pas desservis. Des bus relais assurent un service de substitution.

Mise à jour 12h30 : La circulation a repris sur l'ensemble de la ligne.