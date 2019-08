Cigarettes trafiquées près de Lyon : les résultats des analyses ce lundi

A Roanne, dans la Loire, six jeunes avaient été intoxiqués à l'aide de cigarettes trafiquées avant d'être détroussés. Les résultats de l'analyse des mégots et du sang des victimes sont attendus ce lundi 5 août.

Six jeunes de Roanne, dans la Loire, avaient été victimes d'une nouvelle technique de vol, aussi efficace que dangereuse, le week-end dernier et en début de semaine. Les six adolescents avaient accepté de fumer une cigarette, offerte dans la rue par des garçons de leur âge. Rapidement, les jeunes fumeurs se sont mis à délirer ou ont perdu connaissance, les autres en profitant pour les détrousser.

D'après les premiers éléments de l'enquête, les cigarettes offertes auraient été trafiquées avec du cannabis pulvérisé, décuplant ses effets. Les résultats des analyses sont attendus ce lundi 5 août. Le centre antipoison de Lyon a également demandé à y avoir accès, à des fins de recherche sur la composition chimique des cigarettes.