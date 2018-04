Chassé-croisé : trafic dense en vallée du Rhône et dans les Alpes

Entre le retour des vacanciers lyonnais et le départ de ceux originaires de Paris notamment, la journée s'annonce particulièrement chargée sur les routes, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Que ce soit en provenance du massif alpin ou de la Méditerranée. Bison-Futé a classé la journée orange dans la région.

A la mi-journée, les prévisions de Bison-Futé semblent se confirmer. Week-end de chassé-croisé oblige, le trafic est déjà dense sur l'autoroute A7, mais aussi sur l'A6 ainsi que sur l'A41 et l'A43. Avec une vingtaine de kilomètres de bouchons cumulés au sud de l'A7, dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône ainsi qu'un ralentissement de deux kilomètres sur l'A41, peu après Annecy, dans le sens Genève-Grenoble. Un accident s'est produit à hauteur de Privas sur l'A7, toujours en direction de Lyon, et un autre près de Salon-de-Provence.

Des perturbations qui n'avaient à midi que peu d'impact sur les temps de parcours, si ce n'est entre Valence et Montélimar (+ 6 minutes) et Chambéry et Lyon (+15 minutes). Des mesures de limitation de vitesse ont été mises en place pour fluidifier ce trafic dense. Le pic de circulation devrait être atteint en milieu d'après-midi, avant un retour progressif à a normale à partir de 18 heures. Les températures étant annoncés particulièrement chaudes cet après-midi, il est évidemment conseillé de s'hydrater régulièrement pendant des trajets, potentiellement rallongés.