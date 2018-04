Cet été buvez du beaujolais en 1re classe de British Airways

Un vin rouge du Beaujolais s’ajoute à la carte de la compagnie aérienne britannique. Dès le mois de juillet, les voyageurs en première classe pourront déguster le brouilly les clochers sur les vols longs courriers.

Une réussite pour la coopérative Vinescence qui travaille avec plus de 350 vignerons du Beaujolais. Philippe Marx, directeur commercial de la société, s’enthousiasme : "Après plusieurs propositions à la compagnie, c’est la première fois qu’un de nos vins est sélectionné." A partir du mois de juillet et pour deux mois, la compagnie aérienne servira le brouilly les clochers en première classe sur ses vols longue distance. Pour Philippe Marx, cette distinction est une publicité efficace pour le vin, mais aussi pour la région du Beaujolais : "L’Angleterre est un marché important pour le Beaujolais. Que notre vin soit proposé aux voyageurs, c’est une très bonne visibilité pour le beaujolais dans son ensemble. Cette sélection va nous permettre de communiquer davantage en Angleterre auprès de nos grossistes locaux", poursuit le directeur commercial. Au-delà de cette promotion en plein vol, c’est aussi un gage de qualité qu’offre la décision de British Airways pour ce vin du Beaujolais. "Beaucoup de sélections se font en premier sur le papier, alors avoir des médailles ou des reconnaissances comme celle-là est un gage de qualité, qui permet d’accéder plus facilement aux étapes suivantes", décrypte Philippe Marx.

Une dégustation fait en vol

"British Airways est connue pour sa rigueur dans sa sélection. Les vins ont été goûtés par des wine masters, mais surtout, la dégustation finale s’est tenue en vol." Un détail qui a son importance, puisque la perception des goûts est effectivement modifiée avec l’altitude. "Il faut que le vin ne soit pas trop fort en tanin, puisqu’en vol, le tanin ressort davantage et donne un goût amer." Autre avantage du brouilly le clocher, il s’accorde avec une "grande diversité de plats" selon le directeur commercial. Amateurs de vins ou de grands voyages, le beaujolais vient à vous cet été !