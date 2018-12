Carburant : à Lyon, pas de pénurie, mais quelques stations à sec

Plusieurs stations-service de la métropole sont à court de carburant. Une pénurie due à l'augmentation de la consommation d'essence et non à l'approvisionnement qui fonctionne normalement selon la préfecture du Rhône.

Le blocage de certains dépôts pétroliers et la contestation des Gilets jaunes partout dans le pays ont créé un mouvement d'inquiétude des automobilistes sur une possible pénurie d'essence. À Lyon, quelques stations sont déjà à sec. Selon le site internet penurie.mon-essence.fr, on en dénombre une vingtaine en rupture partielle ou totale dans la métropole. Une situation qui n'est pas due à un problème d'approvisionnement, mais bien à la panique de certains utilisateurs explique la préfecture du Rhône. “Les dépôts ne sont pas perturbés et sont toujours approvisionnés et les camions peuvent sortir. Il n'y a pas de pénurie de carburant, mais une augmentation de la consommation”, explique cette dernière.

En France, au moins 359 stations sont en rupture partielle d'approvisionnement et 255 en rupture totale.