Canicule : il fait encore 40 degrés ce dimanche à Lyon

Si dans une partie de la France, les températures ont chuté ce week-end, ce n’est pas le cas à Lyon. Les Lyonnais suffoquent encore ce dimanche après-midi. Il fait encore 40 degrés à Lyon.

La canicule bat son plein à Lyon. Météo France annonce encore 40 degrés à Lyon ce dimanche après-midi, après des journées de mercredi, jeudi, vendredi et samedi déjà très chaudes. Le thermomètre reste également très élevé la nuit.

Conséquence aussi de cette chaleur, la qualité de l’air reste médiocre entre Rhône et Saône. Lundi, pour le 6e jour de suite, la circulation différenciée sera maintenue à Lyon et à Villeurbanne. Seuls les véhicules avec des vignettes Crit'Air 0, 1 et 2 auront le droit de circuler. Ceux avec une vignette 3, 4 et 5 et ceux sans vignettes n'ont pas le droit de rouler à Lyon et Villeurbanne.

Les Lyonnais vont devoir attendre mardi pour respirer. Un peu.

