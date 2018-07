Bron : il violente sa grand-mère avant de se rendre à la police

Jeudi 28 juin, un SDF s’est constitué prisonnier au commissariat de Bron pour reconnaître les violences qu’il a exercées sur sa grand-mère.

Le 26 juin, un SDF frappe à plusieurs reprises sa grand-mère, jette les médicaments de cette dernière et dégrade son appartement avant de prendre la fuite. Son petit-fils, sachant qu’il était recherché, a décidé de se rendre deux jours plus tard au commissariat de Bron pour reconnaître les faits, tout en les minimisant alors qu’il possédait une arme au moment des faits. L’agresseur a déjà 3 antécédents judiciaires, il a été présenté au parquet le 30 juin et sera écroué en attente de comparution aujourd’hui. Sa grand-mère a reçu 4 jours d’ITT.