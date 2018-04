Braquage raté à Genay : deux criminels emprisonnés  

Le 9 décembre 2014, deux anciens criminels ont fomenté une tentative de vol avec effraction chez le concessionnaire Renault de Genay.

Belkacem Amari a été emprisonné durant vingt-trois ans pour braquages, et Yacin Benstiti est passé trois fois devant la Cour d’assises. Une fois en liberté, les deux hommes ont tenté un casse d’un garage ordinaire. Sans succès.

Dans une Opel Corsa, ils foncent sur la vitrine du concessionnaire Renault. Le hic : la lumière s’allume, et les deux hommes fuient les lieux, en abandonnant la voiture sur un parking. Ils y laissent tout leur attirail de braqueurs, perruques, outils, et armes factices. Au retour, ils rencontrent un agent de service et décident de lui voler sa voiture. Yacin Benstiti brandit un marteau pour le menacer, exigeant de l’agent qu’il lui remette ses clés.

En février 2017, les braqueurs présumés sont arrêtés. Le parquet a réclamé pour les deux hommes une peine de prison de trois ans, dont quatre mois avec sursis. « Le délit a été orchestré par une équipée de branquignols, et le coup était foireux, mal préparé ! », défend Thomas Fourrey, avocat de Yacin Benstiti, selon Le Progrès. Après délibération le 17 avril, le tribunal statue sur deux ans d’emprisonnement ferme pour Yacin Benstiti, idem pour son compair Belkacem Amari, avec maintien en détention.