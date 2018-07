Bison futé : Week-end du 21 juillet chargé sur les routes à Lyon 

Le circulation sera très dense voir saturée ce vendredi 20 juillet et le samedi 21 juillet sur les routes autour de Lyon et en Auvergne-Rhônes-Alpes.

Pour ce troisième week-end des vacances d'été, les routes s'annoncent chargées vendredi et samedi dans la région lyonnaise. Selon Bison futé, vendredi 20 juillet connaîtra d’importants flux de véhicules et des encombrements sur les grands axes autoroutiers ainsi qu’en milieu urbain. La journée est classée orange dans le sens des départs et verte dans celui des retours. Concernant Lyon, la circulation sera dense dans le sens nord-sud entre 10h et 21h et saturée entre 15h et 17h. Comme toujours, c'est la journée de samedi qui sera la plus compliquée. “Samedi 21 juillet sera la journée la plus difficile pour effectuer un long trajet. Des problèmes de circulation sont attendus sur les grands axes du pays dans le sens des départs. Dans le sens des retours, la circulation connaîtra samedi 21 juillet des phénomènes de congestion importants. En particulier, sur l’autoroute A9 le long de la Méditerranée, puis dans la vallée du Rhône sur l’autoroute A7 en direction de Lyon”, explique Bison futé. La journée est classée rouge au niveau national dans le sens des départs et orange dans celui des retours. Ce dimanche, la journée est classée verte dans les deux sens.

