Bison Futé prévoit du orange dans le sens des départs samedi

Fin des vacances pour la région, début des festivités pour la zone B, le chasser croiser des vacanciers s’annonce compliqué ce samedi.

Bison Futé prévoit du vert sur l’ensemble de la France, à l’exception de l’Île de France et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous souhaitez éviter les bouchons, préférez le vendredi, classé vert dans le sens des départs, en prenant le soin d’éviter de quitter Lyon entre 16h et 20H malgré tout. Pour le samedi, la circulation s’annonce plus compliquée. Comme d’ordinaire, Bison Futé recommande d’éviter les grandes métropoles entre 9h et 12h. La traversée de Lyon s’annonce également difficile. Sur l’A6, des bouchons devraient se former à l’entrée de la capitale des Gaules entre 8h et 11h. Sur l’A7, la circulation sera ralentie entre Orange et Lyon de 10h à 15h. Enfin, la situation sera dense ai niveau de Clermont-Ferrant entre 9h et 12h.

Quant aux retours, Bison Futé prévoit du vert sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.