Basket : l’Asvel fait sa rentrée en championnat ce dimanche 

Environ 48 heures après sa victoire en ouverture de l’Euroligue, le championnat européen de basket, l’Asvel retrouve le Championnat de France ce dimanche à Villeurbanne, face à Gravelines-Dunkerque, et remet son titre en jeu.

Le champion de France en titre entre en piste ce dimanche à 17 heures. Pour leur retour à la compétition, dans le Championnat de France rebaptisé Betclic Elite, les joueurs de l’Asvel reçoivent l’équipe de Gravelines-Dunkerque, à Villeurbanne.

"Faire aussi bien" que la saison dernière

Bien lancés par leur victoire vendredi face à Kaunas, en Euroligue, les hommes de TJ Parker auront à coeur de bien lancer leur saison à l’Astroballe, devant leur public, alors qu’ils remettent leur titre en jeu. Car l’objectif est clair cette saison, après plusieurs départs et un recrutement important, il faut une nouvelle fois aller chercher le titre.

"Il faut faire aussi bien. Quand on est l’Asvel, il faut gagner tous les ans pour le président. L’année dernière c’était une superbe saison, mais elle est derrière nous, maintenant on en débute une nouvelle. On veut atteindre le plus d’objectifs possibles", déclarait ainsi le coach lyonnais, la semaine dernière devant la presse.

Les yeux rivés sur Wembanyama et Antetokounmpo

Cette saison, Lyon-Villeurbanne pourra compter sur sa jeune pépite française Victor Wembanyama, recrutée pendant l’été et sur laquelle tous les yeux seront rivés. Doté d’un jeu et d’une taille hors norme (2,19 m), l’intérieur de 17 ans est annoncé comme un potentiel choix numéro de la draft NBA 2023, la porte d’entrée dans le prestigieux championnat américain.

En difficulté lors de son premier match sous ses nouvelles couleurs, vendredi, le jeune joueur aura certainement à coeur de faire mieux alors qu’il avait été éclipsé par l’autre grande recrue estivale de Villeurbanne, le Grec Kostas Antetokounmpo, petit frère de la star de la NBA.

