Baptiste Talbot à Lyon pour défendre les services publics

Les élections professionnelles dans les services publics lyonnais se déroulent du 4 au 6 décembre prochain. À cette occasion, le secrétaire général de la fédération CGT des services publics sera présent à Lyon, ce mercredi 14 novembre.

En France, plus de cinq millions d’agents publics sont appelés à élire leurs représentants du personnel siégeant dans les organismes consultatifs de la fonction publique, pour un mandat de quatre ans. Dans le cadre de ce scrutin, le secrétaire général de la fédération CGT des services publics, Baptiste Talbot, est attendu à Lyon mercredi 14 novembre. Il va rencontrer les candidats CGT et représentants syndicaux locaux afin d’organiser la campagne localement et rappeler l’enjeu de ces élections pour les fonctionnaires.

Cette rencontre est organisée par la CGT de la ville de Lyon et la coordination syndicale départementale des services publics du Rhône et de la métropole de Lyon. Elle se déroule dans un contexte de tension autour du statut des fonctionnaires. Le gouvernement d’Édouard Philippe vise en effet la suppression de 120 000 postes dans les services publics de l’Etat et des collectivités à l’horizon 2022. Baptiste Talbot s’y oppose fermement. Pour lui, ces suppressions répondent avant tout au besoin de l’État de diminuer les dépenses publiques, bien que le Premier ministre avance qu’il veut moderniser et réorganiser les services publics.