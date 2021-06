Auvergne-Rhône-Alpes : six individus arrêtés pour trafic de véhicules et cambriolages

Le 1er juin, six individus ont été arrêtés dans le Rhône et l'Ain par les gendarmes. Ils sont suspectés d'avoir volé puis revendu plusieurs dizaines de véhicules.

Un beau coup de filet pour les gendarmes. Le 1er juin, ils ont retrouvé dans l'agglomération lyonnaise onze véhicules volés, 15 000 euros, des armes à feu et des munitions relate Le Progrès. Dans le même temps, six individus ont été interpelés à Chassieu, Vaulx-en-Velin (Rhône) et Thil (Ain). Ils sont suspectés d'appartenir à un groupe criminel.

L'enquête, menée par la section de recherches de Clermont-Ferrand, avec l'aide notamment des gendarmeries de l’Ain, du Rhône, de l’Isère, a duré plusieurs mois. Elle a commencé en juillet 2020 après le cambriolage d’une résidence près de Vichy (Allier). Une BMW série 2 a été dérobée à cette occasion. Les soupçons se sont vite portées sur un homme de la communauté des gens du voyage originaire du département et habitant à Chassieu.

Une quarantaine de véhicules volés

Finalement, les investigations ont mis à jour un important trafic de véhicules orchestré par un groupe criminel qui serait composé de deux clans familiaux. De novembre 2020 à mai 2021, cette équipe aurait maquillé, à l’aide de complices lyonnais du milieu de l’automobile, au minimum une quarantaine de voitures, majoritairement des utilitaires. La plupart d'entre eux étaient volés.

Certains étaient revendus à des délinquants de Lyon issus des cités. Le groupe est également soupçonné de plusieurs cambriolages avec vol d'or commis dans toute l'Auvergne-Rhône-Alpes.

5 suspects mis en examen

Après leur garde à vue, les cinq principaux suspects, âgés de 20 à 36 ans, ont été mis en examen et écroués. Ils sont défavorablement connus des services de police pour des attaques de distributeurs de billets au gaz explosif. Le 6e comparse, un professionnel de l'automobile de 54 ans, comparaîtra devant un juge ultérieurement.