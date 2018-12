Auvergne-Rhône-Alpes : les gilets jaunes impactent l'économie régionale

La banque de France publie aujourd'hui sa dernière note de conjoncture "Tendances Régionales" pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le mouvement des gilets jaunes conduit les entreprises à la prudence pour la fin de l'année.

La banque de France dévoile, ce jeudi 13 décembre, les tendances économiques locales pour la fin de l'année, basées sur les données à fin novembre et une enquête d'opinion auprès des chefs d'entreprises de la région dans l'industrie, les services marchands, la construction et le commerce de gros. Ainsi, le mouvement des gilets jaunes a impacté fortement le transport routier sur la deuxième quinzaine du mois de novembre. L'analyse précise que "le manque de visibilité sur la fin du mouvement social" entraîne une "grande prudence" de la part des chefs d'entreprise, notamment dans le secteur de l'hébergement-restauration. Du côté de l'industrie, les stocks sont bons et les carnets de commande restent stables depuis trois mois. Les entrepreneurs sont optimistes, mais la contestation des gilets jaunes rend également le climat économique incertain, tant au niveau régional que national.