Auvergne-Rhône-Alpes : Gérard Mourou, prix Nobel de physique

Gérard Mourou, originaire de Savoie, a reçu ce mardi le prix Nobel de physique en compagnie de la Canadienne Donna Strickland et de l'Américain Arthur Ashkin.

Le prix Nobel de physique vient d'être attribué au Français Gérard Mourou, à l'Américain Arthur Ashkin et la Canadienne Donna Strickland pour “leurs inventions révolutionnaires dans le champ de la physique laser”, a annoncé le comité Nobel ce mardi 2 octobre. Gérard Mourou et Donna Strickland ont été récompensés pour “leur méthode permettant de générer des impulsions optiques très courtes et de fortes intensités”, a précisé le comité Nobel. De son côté, Arthur Ashkin a reçu le Nobel pour ses travaux sur “la pince optique et son application aux systèmes biologiques”.

Gérard Mourou est originaire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Âgé de 74 ans, il est né à Albertville, en Savoie et a étudié à l'université de Grenoble avant de rejoindre l'École polytechnique à Paris, puis l'université de Laval au Canada. Il est spécialiste des lasers.