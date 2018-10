Autoroute A47 : un accident blesse quatre enfants

Trois des six blessés ont dû être transférés à l’hôpital, mais aucun pronostic vital n’est engagé.

Entre 14h et 15h ce samedi après-midi, deux voitures légères se seraient poussées sur l’autoroute A47 dans le sens Saint-Etienne-Lyon, aux alentours de Trèves dans le Rhône. Aucun pronostic vital ne serait engagé malgré des dégâts assez lourds assure Le Progrès. Parmi les six blessés, quatre enfants dont deux ont été héliportés dans les hôpitaux de Bron et Lyon-Sud, tandis que leur mère a été emmenée en ambulance jusqu’à l’hôpital de Vienne, là où les deux autres enfants ont aussi été transférés.

La circulation a dû être entièrement coupée dans le sens Saint-Etienne-Lyon pour permettre aux hélicoptères d’intervenir, ce qui a naturellement engendré de longs embouteillages. La circulation serait revenue à la normale vers 16h, toujours selon Le Progrès.