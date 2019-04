Via Lyon notamment, Interpol va participer à l'enquête sur les attentats qui ont fait 290 morts au Sri Lanka ce week-end.

Interpol va apporter son soutien au Sri Lanka après la vague d'attentats qui a fait 290 morts ce dimanche dans des hôtels de luxe et des églises. “Dépêchée à la demande des autorités srilankaises, la cellule de crise d'Interpol (IRT) inclut des spécialistes en étude de scène de crime, en explosifs et en contre-terrorisme ainsi que des experts en analyse et en identification de victimes de catastrophes”, a déclaré l'organisation internationale dont le siège mondial est basé à Lyon, rapporte l’AFP. “Si nécessaire, des expertises complémentaires dans le domaine de la médecine légale numérique, de la biométrie ainsi que des analyses de vidéos et de photos pourront être ajoutées à cette équipe sur le terrain”, a ajouté Interpol.

Ainsi le site lyonnais va coordonner ce soutien en compagnie de deux autres salles d'opération basées à Singapour et Buenos Aires. Selon le gouvernement srilankais, les attentats auraient été commandités par le National Thowheeth Jama'ath (NTJ), un mouvement islamiste local.