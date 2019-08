Attaque au couteau près de Lyon : un mort et neuf blessés selon un bilan

Selon plusieurs sources, suite à une attaque au couteau près de Lyon, le bilan fait état d'un mort et d'au moins neuf blessés.

Mise à jour à 19h10 : le bilan est désormais d'un mort et neuf blessés selon des sources proches des pompiers

Mise à jour à 18h42 : l'hypothèse d'un second agresseur n'a pas encore été confirmée. Néanmoins, les policiers mènent actuellement encore des investigations pour savoir si elle doit être écartée ou non selon nos informations.

Ce samedi après-midi vers 16h30, au moins un individu a attaqué des passants à proximité de la gare routière. Laurent Bonnevay à Villeurbanne avec des armes blanches. Un assaillant a été arrêté selon les premières informations en notre possession. Selon un premier bilan, il y aurait neuf blessés et un mort.

Plusieurs sources, non confirmées pour l'instant, font état d'un deuxième assaillant en fuite qui serait recherché. Néanmoins, plusieurs sources polices indiquent qu'il faut faire preuve de la plus grande prudence avec cette information, en attendant qu'elle soit confirmée ou non.