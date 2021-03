Arena de l'OL : une passerelle au-dessus de la rocade entre Décines et Meyzieu ? où ça en est ?

Mardi, la Métropole de Lyon organisait une réunion publique en visioconférence autour du projet de l'Arena de l'OL, à Décines. L’OL a comme projet la construction et la réalisation, pour fin 2023, d’une Arena de 16 000 places à côté du Parc OL. Le sujet d'une passerelle au-dessus de la rocade, entre Décines et Meyzieu, a été évoqué. Où en est-on ?

C’est l’un des gros projets des 3 ans qui arrivent dans la Métropole de Lyon. Le projet doit passer par une mise en compatibilité du PLU. L’OL a comme projet la construction et la réalisation, pour fin 2023, d’une Arena de 16 000 places pour accueillir, à côté du Parc OL, à Décines, entre 80 et 120 évènements par an (concerts, séminaires, matchs de basket, évènement e-sport).

Xavier Pierrot, directeur général adjoint de l’OL, en charge du projet de l’Arena, a longuement détaillé le projet de l’OL pour LyonCapitale.fr début janvier (un long entretien à retrouver ici).

Mardi, la Métropole de Lyon organisait une réunion publique en visioconférence autour du projet. Etaient notamment présents Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme et du cadre de vie, Laurence Boffet, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de la participation et des initiatives citoyennes et Jean-Michel Aulas, le président de l'OL.

"A ce jour, ce n'est pas prévu" (Vessiler)

Des questions autour d'une éventuelle passerelle, au-dessus de la rocade, entre Décines et Meyzieu, ont été posées. Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme et du cadre de vie, a répondu : "Pour l'instant, il n'y a pas de passerelle au-dessus de la rocade. On sait bien que c'est un sujet. Les choses ne sont pas complètement fermées. Il va y avoir une étude. On va voir quelles solutions peuvent être apportées à cette coupure que représente la rocade. La passerelle, c'est une hypothèse. On aura peut-être d'autres solutions. Après, le principe même de la passerelle et son financement, il sera réinterrogé au cours du mandat (2020-2026). A ce jour, ce n'est pas prévu".

Le projet existait déjà avant la construction du stade

De son côté, l'OL, par la voix de Xavier Pierrot, directeur général adjoint de l’OL, en charge du projet de l’Arena, a rappelé que "le projet initial du stade (inauguré en janvier 2016, ndlr) avait une passerelle, qui traversait la rocade, du Leclerc côté Meyzieu jusqu'au podium du stade". "On a encore les plans de disponibles. Ils avaient été soumis à une enquête publique à l'époque. A la demande des habitants de Meyzieu, qui craignaient que ça fasse un aspirateur à voitures sur Meyzieu, alors que cette passerelle était prévue dans le projet et financée par l'OL, on nous a intimé le fait de retirer la passerelle du projet", a poursuivi Xavier Pierrot.

Le directeur général adjoint de l'OL a conclu : "Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde la réclame, nous les premiers (l'OL). Ce n'est malheureusement plus la même passerelle qui est possible car l'urbanisation du site a évolué. On ne peut pas nous reprocher d'avoir été, à l'époque, à l'écoute (des habitants) et d'avoir retiré une passerelle qui était prévue dans le projet initial".

