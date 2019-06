Après le Rhône, l'Ain également en vigilance orange aux orages

C'est toute la région Auvergne-Rhône-Alpes qui attend de violents orages ce samedi. Neuf des douze départements, dont le Rhône et Lyon, ont été placés en vigilance orange.

Météo orageuse sur la région. Comme celui du Rhône (lire ici), le département limitrophe de l'Ain a été placé en vigilance orange aux orages par la préfecture. Cela de 13 heures à 20 heures, ce samedi. Comme dans les autres départements rhonalpins et la Haute-Loire, de fortes pluies, voire de la grêle et des rafales de vent jusqu'à 80 km/h sont attendues dans l'Ain.

"Ce samedi, des dégradations pluvieuses se mettent en place sur le Massif central en cours de matinée, écrit la préfecture Aindinoise. Ces pluies deviennent fortement orageuses vers la mi-journée, puis traversent la région d'ouest en est en cours d'après-midi et soirée de samedi. Accalmie ensuite en début de nuit."

Ces orages violents sont attendus en mi-journée ou en début d'après-midi sur la Haute-Loire, la Loire et le Rhône, puis en cours d'après-midi sur l'Ardèche, l'Ain, et enfin la Drôme et les départements alpins. L'ensemble de ces département a été placé en vigilance orange aux orages.