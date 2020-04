Après la métropole et la région : Lyon va donner un masque en tissu à ses habitants

Les Lyonnais pourraient bien avoir au moins trois masques à la maison pour le déconfinement. Après David Kimelfeld pour métropole, puis Laurent Wauquiez pour la région, c'est au tour de Gérard Collomb d'annoncer une commande de masques en tissu pour les habitants.

Dans une vidéo postée sur Facebook, le maire de Lyon, Gérard Collomb a annoncé la commande de 550 000 masques en tissu pour les Lyonnais (500 000 habitants). Il fait ainsi suite au président de la métropole de Lyon, David Kimelfeld, qui avait annoncé une commande de deux millions de masques pour les 1,3 million d'habitants du territoire. De son côté, la région Auvergne-Rhône-Alpes aura 9 millions de masques pour 8 millions d'habitants.

Que ce soit du côté de la métropole, comme de la région, ces distributions gratuites de masques devraient se faire durant le mois de mai, en s'appuyant notamment sur les mairies. Pour Lyon, les détails seront communiqués plus tard. La métropole a choisi une jauge plus haute pour équiper également les commerçants et associations.

Les Lyonnais devraient avoir au moins trois masques, tout comme les autres habitants de la métropole de Lyon, plusieurs communes ayant fait des annonces similaires. Cela ne sera pas de trop, les masques en tissu peuvent résister à une vingtaine de lavages.

Quelle efficacité ?

Dans la prépublication d'une étude sur la question des masques (voir ici), ces modèles en tissu sont présentés comme une possible alternative aux modèles chirurgicaux en cas de tension pour l'approvisionnement. Leur première utilité n'est pas de protéger ceux qui les portent, mais d'éviter que les personnes propagent le virus aux autres, qu'elles soient symptomatiques ou asymptomatiques. Ils sont ainsi présentés comme permettant d'éviter la projection de gouttes / postillons vers les autres. Il s'agit avant tout d'un geste barrière supplémentaire, mais pas une solution qui peut régler les problèmes à elle seule et doivent être accompagnés du maintien des gestes barrière et de la distanciation sociale.