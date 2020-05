Alliance Collomb / droite à Lyon : En Marche retire les investitures à Collomb et Cucherat

Jeudi, Gérard Collomb, le maire LREM de Lyon, a conclu une alliance avec la liste de droite menée par F rançois-Noël Buffet (LR) à la présidence de la Métropole de Lyon. Etienne Blanc (LR) s'est lui rangé derrière Yann Cucherat (LREM) pour l'élection à la mairie de Lyon. Mais ce vendredi, En Marche a retiré les investitures de Collomb et Cucherat.

Ca n'a pas tardé. Après l'annonce jeudi de l'alliance à Lyon et dans la Métropole de Lyon des listes LREM et LR, la République en Marche a décidé de retirer les investitures à Gérard Collomb et Yann Cucherat lors d'une commission nationale d'investiture ce vendredi.

Stanislas Guérini, le délégué général En Marche, avait fustigé cette alliance jeudi soir dans un communiqué : "En choisissant de s’allier avec Les Républicains, sous la bénédiction de Laurent Wauquiez, plutôt que d’œuvrer au rassemblement de notre famille politique, Gérard Collomb franchit une ligne rouge. Je ne peux l'accepter. Nous ne troquerons jamais nos valeurs contre un mandat. Je demande à la commission nationale d'investiture de se réunir le plus rapidement possible afin que soit examinée la désinvestiture de Yann Cucherat à Lyon".

Gérard Collomb soutient donc désormais François-Noël Buffet (LR) à la présidence de la Métropole de Lyon lors du 2e tour le 28 juin alors qu'Etienne Blanc (LR) se range derrière Yann Cucherat pour l'élection à la mairie de Lyon. Mais Cucherat n'est dont plus soutenu par le parti présidentiel.

Lire aussi : Accord Collomb / droite : séisme politique à Lyon, embarras chez En Marche, toutes les réactions