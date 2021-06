Alerte canicule : le Rhône et la Métropole de Lyon placés en vigilance orange

Le département du Rhône et la Métropole de Lyon ont été placés en vigilance orange "canicule" ce mercredi par Météo France. Le mercure va rester très haut au cours des prochains jours.

Il va continuer de faire chaud, très chaud à Lyon dans les jours qui viennent. Après une première journée caniculaire ce mercredi, le mercure va rester très haut pendant encore plusieurs jours, prévient Météo France. 34 degrés sont attendus, ce jeudi, entre Rhône et Saône et il fera encore 33 vendredi et samedi.

À cet égard, les services de Météo France ont relevé la vigilance "canicule" de jaune à orange. Selon l’organisme météorologique les prochaines nuits seront également chaudes, avec 24 degrés attendus ce soir et 25 dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le département du #Rhône ainsi que la métropole de #Lyon sont en alerte #canicule jusqu'à dimanche ! Les nuits deviendront tropicales ces prochains jours. — Lyon Météo (@LyonMeteo69) June 16, 2021

Des orages ce week-end

Une "montée en charge du dispositif préventif et opérationnel pour la prise en charge des personnes а risque", a également été annoncée par la Préfecture, en attendant le passage d’un épisode orageux, ce week-end, qui devrait refaire passer les températures en dessous de la barre des 30 degrés.

Lire aussi : Pic de pollution à Lyon : la circulation différenciée reconduite jeudi