Ain : un train percute une voiture, trafic interrompu entre Bourg-en-Bresse et Villard-les-Dombes

Un train et une voiture sont entrés en collision ce vendredi 15 janvier à Peronnas, dans l'Ain. Le trafic est interrompu entre Bourg-en-Bresse et Villard-les-Dombes.

Terrible collision ce vendredi 15 janvier en début d'après-midi dans l'Ain. Un train a percuté une voiture peu avant 14h30 à un passage à niveau, à la hauteur de Peronnas. Les sapeurs-pompiers du département sont déjà sur les lieux de l'accident mais il est encore trop tôt pour établir un bilan du nombre de blessés et de victimes. La collision semble avoir été particulièrement violente : d'après la communication de la SNCF sur les réseaux sociaux, les barrières du passage à niveau auraient été arrachées. Le trafic est actuellement interrompu entre Bourg-en-Bresse et Villard-les-Dombes, dans les deux sens de circulation. Le trafic devrait reprendre au plus tôt vers 17h30.