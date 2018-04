Ain : les deux chiens d’aveugle volés ont été retrouvés

Les deux élèves chiens d’aveugle volés ce lundi matin dans l’Ain à une association lyonnaise ont été retrouvés hier.

Les deux élèves chiens guides volés lundi matin dans l’Ain aux éducateurs de l’association de chiens guides d’aveugles de Lyon et du centre-est ont été retrouvés ce mercredi à annoncé l’association. “C’est à 18h25 que les deux chiens guides ont été déposés à Sainte-Euphémie par un inconnu. L’Association de Chiens Guides d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est a reçu un appel anonyme la prévenant de venir les récupérer. Les deux élèves chiens guides semblent être en bonne santé et ont rejoint le chenil et toute l’équipe pour son plus grand bonheur !”, s’est réjoui l’association dans un communiqué.

Les deux chiens avaient été volés lundi aux alentours de 11h25. Deux voitures de l’association avaient été fracturées pour emporter les deux labradors. Un appel à témoins avait été lancé. Appel qui a visiblement trouvé sa cible.