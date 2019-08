Ain : le pédophile dit avoir 14 ans et piège une jeune fille de 13 ans

Dans l'Ain, une jeune fille de 13 ans a été piégée par un pédophile qui se faisait passer pour un adolescent de 14 ans.

Comme le répètent parfois certains parents à leurs enfants, on ne sait pas toujours qui se cache derrière un écran. Voici un nouvel exemple de ce conseil. Un Belge de 55 ans a contacté une jeune fille de 13 ans originaire de l'Ain via Internet, selon Le Progrès. Lors de leurs discussions en ligne, il s'était fait passer pour un garçon de 14 ans pour gagner sa confiance. Samedi, l'homme s'est rendu à Bourg-en-Bresse pour rencontrer la jeune fille, il aurait alors tenté de la prendre avec lui. Les parents de l'adolescente ont contacté la police et le présumé pédophile a été interpellé par les forces de l'ordre.