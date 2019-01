Dans le 5e arrondissement de Lyon, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, deux jeunes ont été agressés par un groupe d’une quinzaine de jeunes. Selon les victimes, des injures racistes auraient précédé des échanges de coups.

La nuit du réveillon du jour de l’An a mal tourné pour deux jeunes, originaires de Vénissieux. Vers 3h30, alors qu’ils atteignent les "24 colonnes" dans le Vieux Lyon où se trouve leur voiture, ils sont pris à partie par "une quinzaine d’hommes". Sous couvert d’anonymat, ils les décrivent comme "caucasiens à allure de cadre, âgés d’une trentaine d’années". Les insultes racistes comme "s**** arabes" et menaces de mort devancent les coups. "Ça a commencé par un coup de tête donné à mon collègue. Il a répliqué et ils nous sont tombés dessus. On s’est défendu comme on pouvait, on a pu rester debout", témoigne l'une des victimes. Après l’échange de coups, les agresseurs s’enfuient et les deux jeunes hommes appellent la police. Une plainte a été déposée au commissariat de Vénissieux. Côté blessures, l’un des deux jeunes doit consulter un ophtalmologue pour des problèmes de vue. Le médecin lui a accordé cinq jours d’incapacité totale de travail (ITT).