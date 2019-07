Agenda du week-end : que faire à Lyon du 5 au 7 juillet ?

Le premier week-end de juillet s'annonce haut en couleur et très musical. Des conférences, des concerts en tout genre, des animations ... Une chose est sûre : les festivals sont de sortie.

Table ronde qui met à l’honneur les femmes

Le thème de la conférence, organisée par le Centre de recherche astrophysique de Lyon, est : "(Re)Connaître le talent des femmes : pourquoi les femmes subissent-elles encore actuellement cette discrimination ?". Les talents des femmes sportives et scientifiques méconnus seront mis en lumière.

Vendredi 5 juillet à 19h à L’hôtel de Ville de Lyon. 1 place de la Comédie. Gratuit.

Dialogues en humanité

Le festival citoyen gratuit "pour se faire du bien" se tiendra au parc de la Tête d’or du 5 au 7 juillet. Objectif de la démarche : réunir des milliers de personnes de toutes cultures, origines, parcours de vie pour dialoguer et inventer "un mieux vivre ensemble". 166 ateliers, 30 agoras, expositions, créations, spectacles, concerts, films… Possibilité de se restaurer avec de la cuisine méditerranéenne, éthiopienne, caraïbéenne, ayurvédique, végétarienne composée de produits bio et locaux dans une ambiance zéro déchet.

Fête de la cerise & DJ

De vendredi 5 juillet à dimanche 7 juillet, les communes de Bessenay, Bibost et Saint-Julien-sur-Bibost fêteront la cerise. Alors bien sûr, on mangera des cerises, mais on pourra profiter d’animations, selon les communes, comme des démonstrations de BMX, des concerts ou spectacle pyrotechnique. À noter que vendredi soir Bressenay accueillera quatre DJ : Antoine Chambe, Jay Style, Sara Costa et Prince Karma).

Superspectives : le nouveau festival sur Lyon

À la maison de Lorette se prépare quelques soirées atypiques, dont une qui aura lieu ce vendredi 5 juillet à partir de 20h. On nous promet une prog composée d’artistes jazz, classique et électro que "Lyon n’a jamais reçus", une vue imprenable sur Lyon et des créations.

Plus d’infos sur le site : www.superspectives.fr

39eédition de Jazz à Vienne

L’événement Jazz à Vienne qui a débuté le 28 juin continue ce week-end. Hocus Pocus et Tom Misch sont programmés sur la scène du théâtre antique le vendredi 5 juillet. Samedi, ce sera au tour de Charlie Winston et Ibeyi. Dimanche sont prévus : Kassav, Calypso Rose, Mizikopéyi- créole big band.

Projection karaoké du film Grease

Samedi 6 juillet sur la place Ambroise dans le 8earrondissement sera projeté, en plein air, le film Grease. Il sera diffusé en VOST, avec des sous-titres français pour les dialogues et anglais pour la partie musicale. Mettre son plus beau costume pourrait être utile : un concours est prévu ainsi qu’une distribution de cadeaux.

Rendez-vous à 20h30 pour le début des festivités, projection prévue à 22h30, soirée gratuite.

Évasion Festival

L’été a débuté, la saison des festivals aussi. Évasion festival revient pour sa 4èmeédition les vendredi 5 et samedi 6 juillet sur la plage de l’Atol dans le parc de Miribel Jonage. Au programme : house, trance, techno, 4 scènes et plus de 70 artistes.

Tenté par les jeux de société ?

Un festival de jeux de société aura lieu ce samedi 6 juillet dimanche 7 juillet à Villeurbanne dans le Parc de la Commune de Paris, à l’ombre des arbres. On pourra varier entre jeux de société, jeux géants, jeux de construction ou de Loup-Garou. Des invités (auteurs, illustrateurs et éditeurs de jeux de société) seront aussi présents.

Gratuit. Horaires : samedi : 10h-20h et dimanche : 10h-19h

Vide-greniers et baby-foot

Un grand vide-greniers des Monts d’Or aura lieu le dimanche 7 juillet à La Cimenterie Éphémère. Il sera possible d’acquérir tout type d’objets : meubles, jouets, vêtements… tout en profitant de certaines activités pétanque, baby-foot. Les enfants pourront aussi s’amuser d’activités sportives et manuelles.