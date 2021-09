À Lyon, les piétons moyennement satisfaits de leurs conditions de circulation selon un baromètre

Dans un baromètre publié le 7 septembre, la ville de Lyon a été classée comme "moyennement favorable" aux piétons.

43 267 Français ont répondu à un questionnaire pour estimer si leur ville était bien praticable ou non pour les piétons. Lyon obtient la note de de D et se place en quatrième position des villes de plus de 200 000 habitants, selon le baromètre des villes marchables. Les piétons lyonnais lui ont donné 9,11/20, considérée comme une note moyennement favorable par le baromètre. La région Auvergne-Rhône-Alpes dans son ensemble obtient la note de 9,8.

Le baromètre a été réalisé par les associations "60 millions de piétons", "rue de l'avenir", la Fédération française de randonnée et le collectif "Place aux piétons".