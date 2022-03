Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères avec l’équipe de France du Bocuse d’or, mardi 29 janvier, au Sirha.

Les mercredi 23 et jeudi 24 mars aura lieu le Bocuse d'Or Europe, à Budapest en Hongrie. Les candidats devront convaincre un jury international pour accéder à la finale à Lyon, lors du Sirha 2023.

C'est la dernière marche avant d'accéder à la grande finale qui aura lieu à Lyon lors du Sirha 2023. Le Bocuse d'Or Europe se tiendra à Budapest (Hongrie) mercredi 23 et jeudi 24 mars. Et seules 10 équipes parmi les 17 encore en compétition obtiendront leur ticket pour la capitale mondiale de la gastronomie. Ils devront convaincre un jury international largement hétérogène, venant de tous les horizons du Vieux continent.

Un jury international

Le jury sera présidé par Christian André Pettersen, chef norvégien né au nord du cercle polaire arctique. Son palmarès risque également de vous cueillir à froid : Bocuse de bronze en 2019 et 2021, il est aussi double tenant du titre du Bocuse d'Or Europe. Le président du jury de cette édition a toujours "privilégié les produits locaux, l'innovation et l'écoresponsabilité dans sa cuisine".

Question de parité (ou non), le Président d'honneur sera une Présidente d'honneur. La Slovène Ana Roš, double étoilée Michelin et détentrice d'une étoile verte est propriétaire du restaurant Hiša Franko**, à Kobarid, en Slovénie. Sa cuisine slovène "très prometteuse", fera son entrée en lice lors du Bocuse d'Or 2024.

Deux jurés composés de 27 membres jugeront les performances des candidats, dont celles de Naïs Pirollet, cuisinière de Lyon, gagnante du Bocuse d'Or France.

Ci-dessous la composition du Jury Dégustation et celle du Jury Cuisine. Les Hongrois sont forcément représentés en nombre (6 sur 27) grâce au lieu de la compétition. Côté français, seul Romuald Fassenet, chef étoilé du Château Mont Joly* à Sampans (Jura) et MOF représentera l'Hexagone.

Le Jury Dégustation

Il "note le goût, la mise en lumière des produits, la créativité et la présentation", explique le Bocuse d'Or Europe 2022.

Adam Chrząstowski - Ambassadeur de la cuisine polonaise moderne (Pologne)

- Ambassadeur de la cuisine polonaise moderne (Pologne) Eero Vottonen - Palace Restaurant* (Helsinki, Finlande)

- Palace Restaurant* (Helsinki, Finlande) Fiðgeir Ingi Eiriksson - Brasserie Eiríksson (Reykjavik, Islande)

- Brasserie Eiríksson (Reykjavik, Islande) François Geurds - FG Restaurant** (Rotterdam, Pays-Bas)

- FG Restaurant** (Rotterdam, Pays-Bas) Heidi Pinnak - Brasserie 11 (Tallinn, Estonie)

- Brasserie 11 (Tallinn, Estonie) Jaroslav Židek - River bank Restaurant (Bratislava, Slovaquie)

- River bank Restaurant (Bratislava, Slovaquie) Jose Manuel Miguel – Beat*, (Calp, Espagne)

– Beat*, (Calp, Espagne) Kenneth Toft Hansen - Svinkløv Badehotel (Fjerritslev, Danemark)

- Svinkløv Badehotel (Fjerritslev, Danemark) Lode De Roover - Fleur de Lin (Zele, Belgique)

- Fleur de Lin (Zele, Belgique) Mario Garcia - LUKS Group (Lucerne, Suisse)

- LUKS Group (Lucerne, Suisse) Mehmet Gök – Consultant chef (Istanbul, Turquie)

– Consultant chef (Istanbul, Turquie) Romuald Fassenet - Château Mont Joly* (Sampans, France)

- Château Mont Joly* (Sampans, France) Simon Rogan - L’Enclume*** (Cartmel, Royaume-Uni)

- L’Enclume*** (Cartmel, Royaume-Uni) Svetlana Riskova – Latvian Chefs club (Riga, Lettonie)

– Latvian Chefs club (Riga, Lettonie) Sven Erik Renaa - Restaurant RE-NAA** (Stavanger, Norvège)

- Restaurant RE-NAA** (Stavanger, Norvège) Szabina Szullo - Stand Restaurant* and Stand25 Bistro (Budapest, Hongrie)

- Stand Restaurant* and Stand25 Bistro (Budapest, Hongrie) Tommy Myllymäki - Aira* (Stockholm, Suède)

Le Jury Cuisine

Il "veille à la bonne application du règlement et examine la méthodologie ainsi que l’organisation des candidats en cuisine, sous la responsabilité de Jenö Rácz et des membres du CIO, Alain Le Cossec et Joseph Viola", indique le Bocuse d'Or Europe 2022.