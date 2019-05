8 mai 1945 : où et quand auront lieu les commémorations à Lyon ?

Présidée par le général de corps d’armée Philippe Loiacono, Gouverneur militaire de Lyon, la cérémonie débutera à 10h devant la porte des enfants du Rhône au Parc de la Tête d’Or à Lyon.

A Lyon, il faudra s'équiper d'un parapluie ce mercredi 8 mai pour participer aux commémorations de la Libération de 1945 et rendre hommage aux anciens combattants et résistants. Comme chaque année, cette cérémonie commémorative aura lieu à partir de 10h au parc de la Tête d’Or devant la porte des enfants du Rhône. Elle sera présidée par le général de corps d’armée Philippe Loiacono, Gouverneur militaire de Lyon et les troupes seront aux ordres du colonel Stéphane Pau, chef de corps du centre interarmées d’actions sur l’environnement (CIAE). Les troupes qui participeront seront : l'École de Santé des Armées (ESA), Gendarmerie nationale, 7e Régiment du matériel (7e RMAT), Base aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun. Elles seront accompagnées par la musique de l’Artillerie de Lyon.

Cette cérémonie se déroulera en deux temps :

D'abord une cérémonie militaire avec remise de décorations et défilé - porte des enfants du Rhône

09h55 : Présentation des troupes au commandant des troupes

10h : Arrivée des autorités. Salut au drapeau de l’École de santé des armées. Revue des troupes par le Gouverneur militaire de Lyon.

10h10 : Remise de décorations 10 H 25 : Départ des troupes pour mise en place du défilé

10h30 : Défilé des troupes

10h45 : Allocutions et fin de la prise d’armes

Puis, un dépôt de gerbes à 11h15 à l’île du Souvenir (île aux cygnes) du parc

11h : Constitution du cortège pour se rendre à l’île du Souvenir

11h15 : Dépôt de gerbes à l’île du souvenir

11h50 : Départ des autorités