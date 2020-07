Terrasses à Lyon : nos coups de cœur de l’été

Lever de rideau ! Après 78 jours confinés, privés de sorties, c’est le grand retour des terrasses. Covid-19, aussi despotique soit-elle, nous a rappelé notre relation aux restaurants, qui sont un peu plus qu’une simple affaire d’assiette. Ce sont des lieux qui nourrissent autant les corps que les âmes, terreau des tourbillons de la vie, où l’on rit, on s’aime, on se perd de vue, on se trouve, on se réchauffe. Les restaurants sont les beaux-arts de nos vies, les terrasses leur plus belle expression.

Lyon 1er

• La Bijouterie

On ne présente plus l’équipe de bourlingueurs culinaires extra et donc très médiatisée dans un joyeux réduit sous influence électro des Terreaux. La Bijouterie revisite l’Asie non sans une certaine prise de risque. Si les bouchées se colorent de nombreuses saveurs, agissant, comme pour un parfum, avec des notes de tête, de cœur et de fond, elles ne s’écartent jamais de l’essentiel : un goût racé et sacrément chiadé. La nuit tombée, on la joue carrément orfèvrerie à travers huit plats “découverte”. Très souvent sold out.

Tomate / salicorne / coque / petits pois wasabi /aïoli sriracha - Menus de 21 € à 45 €

16, rue Hippolyte-Flandrin - 04 78 08 14 03

• Maison Villemanzy

Attesté en 1665 comme couvent de religieuses de l’ordre de Sainte-Élisabeth, les lieux deviennent, à partir de 1859, l’Hôpital militaire des Collinettes rebaptisé hôpital Villemanzy quelques années plus tard. Il deviendra ensuite une annexe de l’École du service de santé jusqu’en 1981 avant d’être cédé à la Ville de Lyon. Tenue par Christine et Guillaume Mouchel (ancien chef de Léon de Lyon, époque Jean-Paul Lacombe), la Maison Villemanzy offre une terrasse d’où le regard balaie les Alpes et une cuisine mi-bistrotière mi-canaille.

Effeuillé d’aile de raie pochée, sauce vierge à l’orange et au basilic, riz pilaf et courgettes sautées

Menu 29,50 €

25, montée Saint-Sébastien - 04 72 98 21 21

• Sapnà

Les trublions de La Bijouterie s’expatrient un poil à l’ouest dans un petit atelier très réjouissant qui joue la cuisine de rue avec esprit.

Raviole de langoustine, consommé thaï, huile de piment fumé, basilic thaï

Menu 21 €

7, rue de la Martinière - 09 81 77 27 25