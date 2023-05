Lyon va perdre un autre restaurant étoilé 

Moins d’un mois après la fermeture des Apothicaires, c’est au tour d’un autre restaurant 1 étoile de Lyon d’annoncer sa fin de service. Ouvert en 2015, le restaurant Prairial du 1er arrondissement fermera ses portes le 1er juillet.

À partir du 1er juillet, la capitale de la gastronomie comptera un étoilé de moins au Guide Michelin. Étoilé en 2016, le Prairial a annoncé lundi 15 mai sa fermeture prochaine, huit ans jour pour jour après son ouverture dans le 1er arrondissement. Le chef Gaëtan Gentil précise toutefois sur les réseaux sociaux de l’établissement "ce n’est pas la fin de notre aventure".

Lire aussi : On a testé le mojo du nouveau restaurant Prairial

Un nouveau restaurant à Confluence

Ce dernier devrait ouvrir un nouveau restaurant à l’automne dans un lieu "plus propice à nos ambitions et à notre souhait d’aller plus loin dans l’expérience “Prairial”". Installé à Confluence, ce nouvel établissement s’intitulera vraisemblablement Prairial, mais n’aura donc plus son étoile.

Moins d’un mois après la fermeture du restaurant 1 étoile Les Apothicaires, tenu par les chefs Tabata et Ludovic Mey, eux aussi désireux d’entamer un nouveau projet, Lyon va donc perdre un deuxième étoilé en quelques mois. À partir du 1er juillet, il ne restera donc plus que 18 étoilés dans la capitale des Gaules.

Lire aussi : La cheffe Tabata Mey ferme son restaurant étoilé à Lyon

18 restaurants étoilés à Lyon

Deux étoiles :

La Mère Brazier

Le Neuvième Art

L’Auberge Paul Bocuse (Collonges-au-Mont-d’Or)

Takao Takano

Une étoile :

Les Loges

Les Terrasses de Lyon

Au 14 Février

La Sommelière

Le Passe temps

Tête d’Oie

Jérémy Galvan

La Mutinerie (Nouveau - 2023)

Rustique

Miraflores

Le Gourmet de Sèze

Saisons (Écully)

La Rotonde Charbonnières-les-bains)

Guy Lassaussaie (Chasselay)

Les fermetures en 2023